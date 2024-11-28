Названо условие для переброски на Украину европейских войск

Страны Европы могут отправить свои войска на Украину после заключения перемирия, заявил газете Le Journal du Dimanche французский генерал и специалист по вопросам обороны Жером Пеллистранди.

По его словам, речь идет о гарантиях безопасности, а не прямом участии в боевых действиях.

Речь не идет о том, чтобы отправить солдат, чтобы воевать. Идея в том, чтобы подумать, что произойдет после войны, чтобы дать Украине гарантии безопасности, — сказал он.

По оценкам газеты, лидерами подобной коалиции могут стать лишь Франция и Британия. Германия, как отмечается, ослаблена внутренними кризисами. Однако до сих пор не ясно, есть ли у Европы «политическая воля и средства» для реализации этих планов, подчеркивает издание.

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Ранее The Telegraph писала, что один из вариантов мирного плана избранного президента США Дональда Трампа по Украине предполагает размещение европейских и британских войск вдоль линии разграничения. В рамках этой концепции обсуждается создание буферной зоны протяженностью 1200 км между российскими и украинскими силами.

Еще в мае в Киеве допустили, что правительство Украины может обратиться к европейским союзникам с призывом отправить войска в зону спецоперации. К такому варианту, предупреждали там, могут прибегнуть, если ситуация на фронте сложится не в сторону ВСУ.