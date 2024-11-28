Южная Корея отказала Украине в передаче оружия

Сеул отказался продавать Киеву оружие. Об этом рассказали высокопоставленные источники канала SBS.

В среду делегация из Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым посетила Южную Корею и встретилась с президентом страны Юн Сок Ёлем. Киев хотел получить ЗРК «Чхонгун», радиолокационные станции для ПВО и контрбатарейной борьбы, метательные заряды для снарядов калибра 155 мм.

«Известно, что наше правительство выразило возражение», — отметили собеседники СМИ.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин говорила, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ставят страну на последнее место очередным запросом о помощи Киеву.