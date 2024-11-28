Согласно обновленной доктрине, ядерный зонтик России в первую очередь защищает страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как сообщает ТАСС, об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в кулуарах саммита ОДКБ в Астане.

Он отметил, что ядерный щит распространялся на страны договора и в старой доктрине, что было «ясно, четко обозначено».

«Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет, в первую очередь, это страны ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси», — сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза РФ напомнил, что теперь в документе доктринально прописаны критерии применения ядерного оружия в случае агрессии против Белоруссии или при возникновении угрозы самому существованию соседней республики.

Меркель оценила ядерный потенциал России

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В нее включили возможность ответа на агрессию со стороны неядерных государств, поддерживаемых ядерными странами. Сообщалось, что ответ может последовать в случае массированных атак беспилотников, крылатых ракет и гиперзвуковых самолетов.