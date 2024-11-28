Стало известно о начале боев в районе реки Оскол

Штурмовые группы Вооруженных сил России в Харьковской области форсировали Оскол и создали опорный пункт на правом берегу реки, сообщил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас в этом районе идут ожесточенные бои. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Воспользовавшись ослаблением украинских позиций на ЛБС, наши штурмовики форсировали водную преграду и создали опорный пункт на западном (правом) берегу реки Оскол. На данный момент началось освобождение населенного пункта Двуречная, что, в свою очередь, привело к активизации боевых действий в данном районе, — написал он.

Ранее эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Николай Новик предположил, что после установления контроля над Купянском в Харьковской области у российских военных появится возможность форсировать реку Оскол. По его мнению, в настоящее время совершать переход через водную артерию затруднительно и рискованно.

До этого Марочко рассказал, что военнослужащие ВСУ сбросили человеческие останки в реку Оскол на Купянском направлении. По его словам, обнаженные тела были скинуты бойцами из грузовика с эмблемами вооруженных формирований Украины.