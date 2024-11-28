На кладбищах в Соединенных Штатах появляется все больше могил наемников, воевавших на стороне Украины. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщило РИА Новости.

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На Украине погибли несколько американских граждан. Корреспондент агентства нашел могилы людей: 21-летний Эдвард Уилтон, имевший украинские корни, погиб через год после начала участия в боях, похоронен во Флориде. 40-летний Тимоти Гриффин, бывший военнослужащий армии США, погиб 5 ноября 2022 года, участвуя в контрнаступлении, похоронен в Нью-Йорке. Михаил Яворский, эмигрировавший c Украины в США, несмотря на проблемы со здоровьем, тайно от семьи воевал 15 месяцев в составе «Правого сектора»*, погиб 25 мая 2023 года в ЛНР, похоронен в Чикаго.

Еще один наемник, погибший в ходе украинского конфликта, — Дэвид Ли Коут, ветеран Иракской войны и нацгвардии США. Он скончался в результате удара беспилотника ВС РФ, похоронен в Мичигане. По данным СМИ, он «отметился» в боях в Артемовске и Соледаре.Ранее на кладбищах Прибалтики начали появляться могилы наемников Вооруженных сил Украины, ликвидированных российскими военными во время спецоперации.

*Запрещенная в России экстремистская организация.