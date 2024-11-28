В Курской области сложила оружие группа из 22 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах пишет ТАСС.

«Фиксируем массовую сдачу в плен, группа из 22 человек сдалась», - пояснил он.

Кадры сдачи в плен опубликовал в своем Telegram-канале и военный корреспондент Борис Рожин. Он подчеркнул, что многие украинские военнослужащие стремятся перестать участвовать в боевых действиях и «ждут часа, когда для них закончится кошмар, начавшийся с момента попадания в ТЦК».

Операторы дронов ВСУ сдались в плен на Харьковском направлении

Напомним, что ранее попавшие в плен в Курской области украинские разведчики-десантники отказались от обмена. По словам пленного из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, его «поймали» в Черниговской области, отправили на фронт и «бросили», и он не хочет возвращаться домой, так как вновь неминуемо окажется в зоне боевых действий.