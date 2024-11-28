Украинские аналитики жалуются на то, что подразделения ВС РФ стали применять новую тактику, разрушающую оборону ВСУ.

Суть новации в локальных, но хирургически точных прорывах малыми группами вглубь украинских порядков и закреплении в отдельных зданиях.

"Это довольно авантюрно, но сильно дезорганизует локальную систему нашей обороны", - цитирует экспертов канал "Военкоры Русской весны".

Так, несколько дней назад российские штурмовые отряды продвинулись вдоль железной дороги в северную часть Купянска. В начале ноября нечто подобное произошло севернее Нью-Йорка, где бойцы РФ на пикапах ворвались в тыл "азовцев" в направлении Нелеповки.

Бросок вдоль проспекта Прокофьева в Курахово оказался настолько неожиданным для украинцев, что его назвали телепортацией. После него, кстати, ВСУ стали интенсивно покидать город.