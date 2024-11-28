Появилась карта ракетных ударов по Украине

Украинский генштаб опубликовал карту страны с нанесенными на нее траекториями полетов дронов и ракет во время утреннего массированного удара РФ.

Согласно данным противника, массовые запуски ударных БПЛА выполнялись с четырех аэродромов в Курской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Крыму. Из Черного моря близ восточной оконечности Крыма на Украину пошли крылатые ракеты морского базирования "Калибр".

Стратегические крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 были запущены из глубины РФ, в воздушное пространство Украины они вошли над Черниговской областью, а затем, разделившись и попетляв, ударили по назначенным целям в Киевской и Полтавской областях, а также в западных регионах. Ракеты "Искандер" ударили по Харькову.

Стало известно о массированном ракетном ударе по Украине

Утром 28 ноября ВС РФ нанесли массированные удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины. Источники на местах сообщают о взрывах в Одессе, Харькове и других городах. Прилеты были и на военном аэродроме в Николаевской области, где были замечены истребители F-16.