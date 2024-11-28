Хакеры заполучили секретный документ главкома Сырского

Украинские хакеры из группировки "Берегини" смогли заполучить документ Вооруженных сил Украины, утвержденный главкомом Александром Сырским, по защите боевых машин пехоты от ударных беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале хакеров.

Документ "Оперативно-тактические требования к системе (комплексу) защиты боевых машин пехоты от ударных беспилотных летательных аппаратов" имеет гриф секретности "для служебного пользования".

"Мы знаем, что он (документ. — "Газета.Ru") будет очень интересен специалистам, которые разрабатывают новинки для военно-промышленного комплекса", — подчеркнули хакеры.

22 ноября сообщалось, что российская хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на сайте "НемеZида" базу данных минздрава Украины с данными ВИЧ-инфицированных граждан страны, которых могут призвать в армию. Представитель группы пояснил, что цель обнародования списков инфицированных украинцев — показать мобилизационный потенциал этой категории и тем самым предупредить российские службы здравоохранения о потенциальной угрозе от беженцев и пленных из Украины.