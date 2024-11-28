Наемник США Хендерсон бежал с Украины спустя месяц

Американский наемник Джейкоб Хендерсон, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, спустя месяц вернулся в США. Об этом пишет РИА Новости.

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В начале августа он улетел в Польшу, а затем направился в тренировочный лагерь во Львове. Спустя два месяца подготовки, в начале октября, американца отправили на передовую. В посте в Facebook от 16 октября Хендерсон сообщил, что получил незначительную травму.

По его словам, он "избавился от осколков гранаты в лице". Примерно месяц спустя он опубликовал пост, в котором обмолвился, что вернулся в США, где работал механиком. Хендерсон признался, что отправлялся на Украину из-за денег.