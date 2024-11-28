В Финляндии начнется сбор подписей за разрешение противопехотных мин

В Финляндии депутат Европарламента Мика Аалтола и группа бывших чиновников выдвинули гражданскую инициативу о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Об этом сообщил портал Yle.

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По его данным, сбор подписей в поддержку инициативы начнется в День независимости Финляндии, который отмечается 6 декабря. "Для продвижения в парламент необходимо 50 000 подписей", - отмечается в статье. Помимо Аалтолы, инициаторами документа стали экс-глава минобороны страны Юсси Ниинистё, экс-командующий Силами обороны Финляндии адмирал Юхани Каскеала и ряд бывших дипломатов.

26 ноября стало известно, что депутаты парламента Эстонии начинают обсуждение возможности возвращения к вопросу использования противопехотных мин и потенциального выхода из Оттавской конвенции, которая их запрещает. 20 ноября уходящий президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину. Издание The Washington Post отметило, что в Пентагоне это решение назвали "одним из самых полезных шагов, которые администрация Байдена может сделать, чтобы помочь замедлить наступление России".