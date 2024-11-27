Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) может оказаться в большом «огневом мешке» от границы Запорожской области до района Курахова в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил в эфире телеканала «Звезда» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

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По его словам, противник выстроил оборону от Курахова до границы с Запорожской областью, а российские войска движутся от Великой Новоселки вдоль линии обороны ВСУ.

«У противника может сложиться такая ситуация, что будет мешок не такой маленький, как были мешки у Курахова. Мы можем достаточно глубоко охватить группировку [ВСУ] Южно-Донецкого направления на границе между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой», — сказал он.

27 ноября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотических проектов и поддержки ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие «сжимают клещи» на северном и южном флангах близ Курахово в ДНР. По его словам, в скором времени под контролем российской армии может оказаться главная трасса снабжения ВСУ, до нее российской армии осталось пройти пять километров.

Курахово — город в западной части ДНР, находится в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие населенного пункта позволит российским войскам выйти на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.