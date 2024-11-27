США призвали Украину снизить призывной возраст до 18 лет

Украина должна рассмотреть возможность снижения призывного возраста до 18 лет, чтобы укрепить ряды ВСУ. Об этом Reuters заявил высокопоставленный чиновник администрации США.

По его словам, Киев не мобилизует и не тренирует достаточное число новых солдат, которые могли бы воевать.

«Сейчас нам нужна живая сила. Русские на самом деле добиваются прогресса, устойчивого прогресса на востоке, и они начинают оттеснять украинские позиции в Курской области», — добавил чиновник.

Он считает, что существенно изменить ситуацию на поле боя может мобилизация и увеличение численности ВСУ.

В ВСУ раскрыли число мобилизованных для проведения контрнаступления

Напомним, что сейчас возраст мобилизации на Украине составляет 25 лет.