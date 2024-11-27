Медведев прокомментировал удары по России дальнобойным оружием

Заместитель председателя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал удары по российской территории дальнобойным оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Al Arabiya.

По словам Медведева, удары по российской территории не останутся без ответа. Он также уточнил, что президент России Владимир Путин прямо заявил об использовании против РФ американских и европейских ракет, что стало причиной решения об ответном ударе новой ракетой средней дальности «Орешник».

«Да, безусловно, это то, что произошло. И совершенно очевидно, что это не останется без последствий. И уже не осталось», — заявил он.

Напомним, что о запуске «Орешника» объявил президент России Владимир Путин. 21 ноября он выступил со специальным обращением, в котором заявил о запуске новой баллистической ракеты по военному объекту в Днепропетровске.