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Медведев прокомментировал удары по территории России дальнобойным оружием

Заместитель председателя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал удары по российской территории дальнобойным оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Al Arabiya.

Медведев прокомментировал удары по России дальнобойным оружием
© РИА Новости

По словам Медведева, удары по российской территории не останутся без ответа. Он также уточнил, что президент России Владимир Путин прямо заявил об использовании против РФ американских и европейских ракет, что стало причиной решения об ответном ударе новой ракетой средней дальности «Орешник».

«Да, безусловно, это то, что произошло. И совершенно очевидно, что это не останется без последствий. И уже не осталось», — заявил он.

Напомним, что о запуске «Орешника» объявил президент России Владимир Путин. 21 ноября он выступил со специальным обращением, в котором заявил о запуске новой баллистической ракеты по военному объекту в Днепропетровске.

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