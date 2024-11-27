Сеул отказался продавать Киеву оружие и боеприпасы

В среду, 27 ноября, в Сеуле побывала правительственная делегация Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Их приняли на самом высоком уровне, включая президента Республики Корея (РК), однако обе стороны проигнорировали вопросы журналистов по поводу возможных поставок корейского оружия Киеву. Однако СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники сообщили, что Украина попросила от Кореи даже не помощи, а поставок за деньги систем ПВО, снарядов, но Сеул отказал в этом.

По мнению экспертов, свою роль сыграл целый комплекс факторов, включая нежелание РК портить отношения с Москвой, приход в США к власти Дональда Трампа, а также высокую загрузку конвейеров военно-промышленных компаний Кореи, которые получили заказов уже на годы вперед.

Согласно информации администрации президента РК, в среду украинскую делегацию сначала принял президент РК Юн Сок Ёль, с которым состоялась достаточно обстоятельная беседа. В ходе нее обсуждалась ситуация в зоне СВО, сотрудничество России и Северной Кореи, а также то, как Сеул может помочь Киеву. После общения с президентом украинцы провели переговоры сначала с советником президента РК по внешней политики и безопасности Син Вон Сиком, а затем с министром обороны Ким Ён Хёном.

В распространенном затем по итогам встречи пресс-релизе и на пресс-конференции обе стороны много сказали по поводу того, как они намерены активизировать сотрудничество. Корейцы также пообещали Украине помощь в послевоенном восстановлении. Однако чиновники упорно отказывались комментировать, пожалуй, самый главный вопрос: "Начнет ли Южная Корея Украине прямые поставки боевой техники и боеприпасов?" Напомним, что до сих пор Сеул хотя и поставлял Польше, США, Канаде и другим странам, активно помогающим Киеву оружием, технику и снаряды, но прямых поставок из Кореи на Украину не было. Вместе с тем, в последнее время Республика Корея устами чиновников самых разных уровней стала говорить, что может пересмотреть позицию в пользу начала прямой военной помощи Украине.

Тем не менее, похоже, что загадку удалось разгадать. Сразу несколько южнокорейских изданий со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента, правительстве и политических кругах сообщили одно и то же:

"Украинцы запросили у Кореи даже не безвозмездной помощи, а коммерческих продаж боевой техники и снарядов, Сеул фактически ответил отказом".

Так, по информации местных изданий, украинская делегация попросила продать им корейские зенитно-ракетные комплексы средней дальности "Чхонгун-II", а также 155-мм артиллерийские снаряды. Ряд источников утверждают, что были запрошены и знаменитые корейские 155-мм САУ К-9, которые считаются одними из лучших в мире. Было также отмечено, что украинцы стали обзванивать ведущие южнокорейские компании ВПК Hyundai Rotem, LIG Nex1 и другие, предлагая им продать продукцию. Однако корейское правительство фактически отказалось продавать оружие Киеву, а министерство обороны РК, узнав о "прямых звонках" в компании, со своей стороны "настоятельно рекомендовало" бизнесменам "занять осторожную позицию" и ничего не обещать. В целом, как признают издания, правительство Южной Кореи, по крайней мере на данном этапе, дало понять, что оно не будет поставлять Украине военную технику и боеприпасы.

Политологи отмечают, что причиной стали сразу несколько факторов. Во-первых, это смена власти в США и победа Дональда Трампа, который обещает быстро закончить войну. В этой связи Сеул не хочет идти поперек курса новой администрации. "Пока не пройдет инаугурация и пока мы не согласуем наши позиции с новым руководством США по этому вопросу, мы неизбежно вынуждены говорить украинцам на всех их просьбы только:

"Мы учтем ваши пожелания и вернемся к ним позже", - цитируют СМИ высказывания анонимного источника в администрации президента РК.

Кроме того, в самой Южной Корее также не хотят окончательно портить отношения с Москвой, учитывая, что буквально накануне МИД РФ озвучил предупреждение в адрес Сеула. Так, замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что в случае передачи Южной Кореей вооружений Украине отношения с Россией "окончательно разрушатся", а Москва отреагирует "всеми способами, которые сочтет необходимыми". В Сеуле опасаются, что в рамках военно-политического сближения РФ и КНДР Москва в отместку может передать Пхеньяну самые передовые технологии и вооружения, что в итоге станет уже прямой угрозой для безопасности Южной Кореи.

Есть и другие причины. Например, законы РК запрещают поставки вооружений в регионы, где идут боевые действия. Хотя формулировки в положениях законов несколько расплывчатые и при "творческом подходе" их может и могли бы обойти, но все же запреты существуют. Кроме того, негативно к прямым поставкам оружия Украине относится и ведущая оппозиционная Демократическая партия "Тобуро", которая обладает большинством в южнокорейском парламенте.

Еще один фактор - слишком большая загрузка корейских концернов ВПК. Корейское оружие в последние пару лет идет прямо-таки нарасхват, заключаются контракты с самыми разными странами, а потому по многим, особенно самым популярным, видам техники контракты расписаны на годы вперед. Именно так, в частности, обстоит с зенитно-ракетными комплексами "Чхонгун-II". Ожидается, что Корея сможет поставлять кому-то еще помимо уже подписанных контрактов только с 2030 г. Стоит отметить, что в свое время при разработке этих достаточно удачных систем большую роль сыграл российский концерн "Алмаз-Антей".

Точно так же загружены и конвейеры компаний, производящие 155-мм самоходные артиллерийские установки К-9. У корейцев подписан огромный контракт на поставки этих САУ Польше, в некоторые страны Ближнего Востока, а потому опять же просто нет физической возможности нарастить объемы производства.