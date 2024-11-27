Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал сложной для украинских военных ситуацию на линии боевого соприкосновения. Об этом говорится в Telegram-канале генштаба ВСУ.

© Газета.Ru

«Ситуация на фронте остается сложной и напряженной», — заявили там.

До этого в генштабе ВСУ уже называли сложной ситуацию на фронте. Так, 19 ноября в генштабе ВСУ сообщили о сложной ситуации на всей линии фронта. Наиболее трудным для Украины остаются боевые действия на Красноармейском (Покровском) и Кураховском направлениях.

Во время международной конференции по продовольственной безопасности в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменить подходы к управлению ВСУ. По мнению главы государства, офицеры должны видеть солдат. Генералы должны быть в окопах, отметил глава государства. Он добавил, что сейчас основная задача главкома ВСУ Александра Сырского заключается в сокращении бюрократии в армии, а в приоритете находится «нравственное состояние военного».