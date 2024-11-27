Эксперты назвали максимальную мощность ядерных зарядов, которую может переносить новая российская ракета средней дальности «Орешник». Об этом сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

Как сообщают эксперты, одна ракета «Орешник» может доставлять ядерные заряды мощностью до 900 килотонн. Это примерно равняется мощности 45 бомб «Малыш», одна из которых была сброшена на японский город Хиросима. В результате, число погибших от непосредственного взрыва составило от 70 до 80 тысяч человек, а по истечении 5 лет общее число погибших, с учетом смертей от рака и других воздействий взрыва оценивается как приблизительно равное 200 тысяч человек.

«В ядерном исполнении "Орешник" может доставить заряды общей мощностью 900 килотонн (45 Хиросим)», — сообщает источник в инфографике.

Напомним, что 21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором он заявил о запуске новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по военному объекту в Днепропетровске.