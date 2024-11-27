В Раде призвали судить министра обороны Украины и отправить на фронт

В Верховной Раде заявили о необходимости судить министра обороны Украины Рустема Умерова. Об этом заявил народный депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

Такое предложение он сделал после обнародованной информации о коррупции в украинской сфере военных закупок. По словам Гончаренко, оборонное ведомство Украины закупило минометы на 45 миллиардов гривен, но товар не получило.

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После этого он обвинил в этом министра обороны Украины Умерова, назвав его диверсантом.