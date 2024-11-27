ХАМАС прокомментировало перемирие между Ливаном и Израилем

Палестинское движение ХАМАС согласилось с перемирием между Ливаном и Израилем, однако считает, что безопасности в регионе не будет, пока не решен палестинский вопрос. Об этом заявил член политбюро ХАМАС Басем Наим, пишет РИА Новости.

Накануне израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская сторона будет «строго соблюдать договоренности и жестко реагировать на любые нарушения». Он также отметил, что если бойцы движения «Хезболла» нарушат соглашение, то удар со стороны израильской армии последует незамедлительно.

В свою очередь член политбюро ХАМАС Басем Наим отметил, что решение о перемирии принимало не только ливанское шиитское движение «Хезболла».

«Если ливанский народ решил, что в его интересах достичь соглашения с Израилем, нас это устраивает, потому что наша цель не заключалась в том, чтобы Нетаньяху разрушил Ливан», - пояснил он.

Басем Наим также подчеркнул, что в ХАМАС «не чувствуют себя преданными» со стороны «Хезболла».

«Любое соглашение с Ливаном, Йеменом или Ираном не обеспечит безопасность в регионе. Мира не будет, пока не будет решен палестинский вопрос», - заметил он.

Напомним, что cитуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, взяв заложников. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. Военные действия сопровождаются масштабными разрушениями и гибелью людей, в том числе детей.

При этом Израиль с 1 октября 2024 года начал наземную операцию против сил движения «Хезболла» на юге Ливана и вел воздушные бомбардировки соседней страны.