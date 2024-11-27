Пленный ВСУ рассказал о стрельбе виртуальными "натовскими патронами"

Пленный военнослужащий Александр Михалко рассказал, что его мобилизовали в Вооруженные силы Украины, несмотря на недавнее завершение курса лечения от туберкулеза, а на подготовке они изображали стрельбу, называя это стрельбой "натовскими патронами".

"Инструктора говорили: стреляем "натовскими патронами", теми, которых [нам почти] не дают. Представляли, что стреляем. Там все такие же как я, с улицы, какие учения, чтобы мы все друг друга перестреляли? Даже если бы дали патроны", - сказал он в видео, предоставленном Минобороны РФ.

По его словам, сотрудники территориального центра комплектования забрали его сразу после прохождения курса лечения от туберкулеза.