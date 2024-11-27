Пленный ВСУ рассказал о стрельбе виртуальными "натовскими патронами" на учениях
Пленный военнослужащий Александр Михалко рассказал, что его мобилизовали в Вооруженные силы Украины, несмотря на недавнее завершение курса лечения от туберкулеза, а на подготовке они изображали стрельбу, называя это стрельбой "натовскими патронами".
"Инструктора говорили: стреляем "натовскими патронами", теми, которых [нам почти] не дают. Представляли, что стреляем. Там все такие же как я, с улицы, какие учения, чтобы мы все друг друга перестреляли? Даже если бы дали патроны", - сказал он в видео, предоставленном Минобороны РФ.
По его словам, сотрудники территориального центра комплектования забрали его сразу после прохождения курса лечения от туберкулеза.
"Представителей ТЦК люди просто не переносят. Все калеки на медкомиссии все абсолютно здоровы. На полигон в учебке людей возили на машинах, потому что они дойти просто не могли. Мужику 58 лет, у него артериальное давление, ему постоянно скорую вызывали. У того спина, у того нога. Вот такие солдаты у нас", - сказал военнопленный ВСУ.