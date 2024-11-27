В последние сутки группировка «Центр» установила контроль над населенным пунктом Новая Ильинка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России в среду.

Подразделения этой группировки поразили силы 151-й механизированной бригады ВСУ и ряда других подразделений у Дзержинска, Щербиновки, Леонидовки и Димитрова, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В ходе боевых действий противник потерял до 415 военнослужащих, семь автомобилей, а также артиллерийские орудия Д-20 и Д-30.

На Харьковском направлении группировка «Север» ударила по 92-ю десантно-штурмовой бригаде ВСУ и пограничным формированиям Украины, украинская сторона потеряла 60 человек и уничтожению склада боеприпасов.

Группировка «Запад» поразила формирования ВСУ в Харьковской области и ДНР, отразив четыре контратаки. Противник потерял до 450 военнослужащих и значительное количество техники, включая бронетранспортеры и гаубицы.

«Южная» группировка поразила ВСУ в районах Константиновки и Славянска, группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника и отразила контратаки.

В Запорожской области группировка «Днепр» нанесла удары по 110-й механизированной бригаде ВСУ и 118-й бригаде теробороны, уничтожив станцию РЭБ и другую технику.

В прошлые сутки ВС России освободили населенный пункт Копанки Харьковской области.

До этого глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что российские войска провели успешную операцию в селе Романовка, оттеснив подразделения ВСУ и начав зачистку населенного пункта.