Российские войска продолжают бои за освобождение Курахово на Украине, выбив противника из первых многоэтажных зданий, что приближает полное окружение города и имеет важное оперативное значение для продвижения к западной границе ДНР, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Рогов сообщил, что российские войска продолжают наступление на Курахово в западной части ДНР. В ходе боевых действий они выбили украинские силы из первых высотных зданий, что является значительным шагом в процессе освобождения города, передает РИА «Новости».

Ранее Ян Гагин, советник главы ДНР, информировал, что российские военные уже находятся в центре Курахово, и до полного окружения города остаются считанные километры. Город находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска).

По словам Рогова, в самом Курахово идут тяжелые и ожесточенные бои, особенно в районах многоэтажной застройки. Наступление российских сил в Курахово означает не только освобождение города, но и позволит им продвигаться дальше к западной границе ДНР, укрепляя контроль над регионами, остающимися под контролем ВСУ.

Ранее глава комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы России продолжают наступление на Курахово в ДНР, занимая северные и южные пригороды города. Российские войска в Курахово активно прорывают оборону украинских сил, и власти региона ожидают позитивных известий, заявил глава республики Денис Пушилин.