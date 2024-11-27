Ресурсы, отслуживающие судьбу иностранных наемников на Украине, сообщили о смерти гражданина Португалии, 24-летнего Гонсало Сарайво да Граца с позывным "Коля".

Он был убит у села Левадное в Запорожской области еще 11 октября. Тело наемника не нашли до сих пор, родные Гонсало не знают о его смерти, пишет TrackAMerc.

По данным военкора Руслана Татаринова, погибший был офицером португальской армии.

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Также известно, что на досуге да Граца читал книгу гитлеровского генерала Эрвина Роммеля "Пехота наступает. События и опыт". Но теория не помогла на практике.