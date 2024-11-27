Стало известно о попытке ВСУ атаковать российский аэродром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать аэродром Бельбек в Севастополе десятками беспилотников и ракетами. Об этом пишет Mash в Telegram.

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По информации издания, Украина выпустила в сторону объекта около 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), маловысотные противокорабельные ракеты «Нептун», а также неустановленные баллистические снаряды — предположительно, британско-французские Storm Shadow. Официально эти данные не подтверждены.

Все цели успешно сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее о попытке комбинированной атаки ВСУ на Севастополь сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По официальным данным властей, за утро 27 ноября дежурные военные сбили не менее шести воздушных целей. Падение обломков зафиксировали в районе Орловки, а также Парка Победы.

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Кроме того, в ночь на 27 ноября ВСУ попытались атаковать при помощи дронов шесть других регионов России. Как отчитались в Минобороны, 10 БПЛА средства ПВО перехватили над Ростовской областью, 7 — над Белгородской, 2 — над Воронежской, по одному — над Курской, Смоленской и Брянской областями.