Великобритания и Франция поставили ВСУ крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и SCALP-EG. До 150 ракет отправили незадолго до получения разрешения на их использование.

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Многие европейские государства уже давно активно лоббируют неограниченные атаки вглубь России, причем Лондон и Париж являются одними из самых активных в этом отношении. Об этом пишет Military Watch Magazine. Расширение ракетных атак представляет серьезную эскалацию, первая такая атака с использованием крылатых ракет была 20 ноября.

Storm Shadow и SCALP-EG являются производными от одной и той же совместно разработанной англо-французской крылатой ракеты. На Украине в качеств их носителей используют истребители Су-24М советского производства и истребители Су-27. Ожидается, что французские ракеты SCALP будут также применяться истребителями Mirage 2000, их планируют поставить ВВС Украины в январе. Отмечается, что ракеты Storm Shadow и SCALP ранее уже сбивались российскими войсками.

Поскольку истребительный парк Украины серьезно истощен, ожидается, что, наряду с Mirage 2000, истребители F-16, которые должны быть поставлены в 2025 году рядом европейских государств, также смогут нести европейские ракеты. Европейские государства, предоставляющие F-16, неоднократно давали понять, что поддерживают использование своих самолетов для нанесения ударов по целям по всей России.

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Страны по всей Европе также продолжают призывать США передать Украине свой собственный аналог Storm Shadow/SCALP, крылатую ракету воздушного базирования JASSM. Эти ракеты могут легче применять с помощью украинских F-16. Но эти самолеты не имеют шансов в воздушном бою против российских истребителей XXI века с радарами с фазированной антенной решеткой и современными системами подавления. Высказываются предположения, что самолеты будут пытаться использовать в первую очередь в качестве пусковых платформ для ракет большой дальности, чтобы атаковать российские цели с безопасных расстояний - далеко от линии фронта.