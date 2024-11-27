ВСУ хотели прорваться в Белгородскую область, но потеряли бойца

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) хотела на БТР прорваться в Белгородскую область, но встретила сопротивление и, отступая, потеряла раненого бойца.

Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Пехотинцы хотели захватить окраину российского села, но получили удар FPV-дроном и, убегая, потеряли раненого товарища», — пишет канал.

По данным SHOT, украинские военные двигались от украинского села Глубокое в сторону границы РФ, планируя захватить окраину села Журавлевка.

Российские военные дождались, когда украинский БТР приблизится и атаковали его беспилотником. После этого украинские военные приняли решение отступить, но по дороге потеряли одного из раненых сослуживцев. Этот момент запечатлен на видеозаписи, снятую с дрона, которую опубликовал SHOT.

21 ноября заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявлял, что ВСУ планируют забросить диверсионный отряд в Купянск после взятия его под контроль российскими войсками.