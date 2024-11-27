ВСУ уходят из Курахово, бросая технику

В течение последних 72 часов разведка ВС РФ наблюдает за выходом украинского гарнизона из Курахово на запад.

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"Выходить пытаются группами по три-пять человек, часто без техники", - пишет "Военная хроника".

Дорога на запад из города всего одна, она контролируется российской артиллерией и дронами, поэтому отступающие несут потери.

Ситуация очень похожа на происходившее в Марьинке и Красногоровке с той лишь разницей, что теперь ВСУ оставляют позиции быстрее и охотнее. В таких условиях взятие Курахово может стать вопросом нескольких дней, считает "ВХ".

Отступление украинских подразделений из города подтвердил и источник в силовых структурах РФ.