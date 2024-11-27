«Минус 500 человек»: Украинский военный рассказал о ситуации в Торецке

Командир роты беспилотников ВСУ Андрей Онистрат рассказал о потерях в Торецке ДНР. По его словам, люди «исчезли» во время ротации, когда 95-ю бригаду в городе меняли на 150-ю.

В тот момент в тыл зашли до полутора сотен бойцов ВС РФ. Командование бригады, которая должна была ее сменить, послало на позиции четыре бронемашины.

«Четыре броневика, минус 40 человек. Они исчезли. Их не то что не сопровождали, они пропали», — цитирует Онистрата издание «Страна».

На второй день ситуация повторилась, отметил командир.

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«Короче, десять дней — минус 500 человек», — уточнил он.

Ранее в пророссийском подполье рассказали, что удар был нанесен по месту дислокации сил и техники ВСУ в пригороде Харькова.