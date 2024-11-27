На Украине сообщили об уничтожении долотного завода

В результате недавней атаки уничтожен долотный завод в Дрогобыче Львовской области. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, передает издание «Страна.ua».

Он отметил, что обстрелы долотного завода в Дрогобыче привели к полному уничтожению производственных мощностей. Власюк не уточнил, когда именно произошли эти обстрелы. Завод производил долота для бурения артезианских, нефтяных и газовых скважин и был одним из крупнейших предприятий в СССР, на которых производились долота.

Ранее стало известно о поражении аэродрома в Львовской области. Подробностей не приводилось.