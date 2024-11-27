Путин установил День морской пехоты

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 27 ноября Дня морской пехоты. Документ размещен на официальном портале правовых актов.

«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября», - говорится в указе главы государства.

В тексте также отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

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Ранее президент России Владимир Путин поздравил разработчиков новой системы средней дальности «Орешник» с успешным запуском. Согласно решению президента, создатели новой ракеты будут представлены к госнаградам. Путин добавил, что подобные разработки имеет жизненно важное значение для России, а сама ракета является гарантом территориальной целостности страны.