Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) группы Аида спецназа «Ахмат» распознал и уничтожил военнослужащих в форме НАТО в лесу в Курской области. Об этом заявил РИА Новости боец с позывным Элджей.

Он отметил, что их удалось выявить в Суджанском районе. Российский военный пояснил, что оператор FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где предположительно укрывалась группа противника.

Напарник Элджея рассказал, что не раз наблюдал, как люди в форме НАТО перемещались в этой лесополосе.

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«Там и окопы у них, туда наши FPV-шники работают», — добавил собеседник РИА Новости.

До этого сообщалось, что росгвардейцы уничтожили пять украинских военных и технику в лесах Курской области. Бойцами тогда был применен дрон-камикадзе.