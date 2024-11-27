«Крот» пробрался в логово ВСУ и устроил взрыв

ВС РФ продолжают штурм Великой Новоселки с применением новых дронов, сообщает ИА DEITA.RU.

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Российские части уже закрепились на юго-восточных, восточных и даже северо-восточных окраинах Большой Новосёлки, прощупывали силы противника в самом населенном пункте.

Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что сама по себе Большая Новосёлка сейчас не особо насыщенная силами противника. Сопротивление очаговое, и взятие села - вопрос времени. Об этом стало известно и по факту начала боев, когда на въезде в город ВС РФ не встретил сопротивления на хорошо укрепленных позициях врага.

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Подоляка также показал кадры боевой работы нового наземного дрона «Крот», Машина проникла в укрепление ВСУ и сдетонировала.

ВС РФ «для уничтожения опорного пункта противника применили наземный дрон «Крот» в режиме «камикадзе». В общем, разведка боем перед возможным штурмом нами проведена. Надеюсь наше командование получило всю необходимую ему информацию» - пишет эксперт.

Также сообщается, что до трассы Курахово — Запорожье, на которой висит снабжение Кураховской группировки противника, российским соединениям осталось пройти менее 6 километров.