Боец «Ахмата» рассказал о дефиците техники у ВСУ под Суджей

Из-за недостатка военной техники в районе Суджи в Курской области украинские военные начали использовать гражданский транспорт, включая строительные самосвалы.

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Об этом сообщил оператор беспилотника с позывным Элджей, который является членом группы «Аида» спецназа «Ахмат».

«Когда контрнаступление наших (ВС РФ – ред.) началось, ночью включаешь два экрана тепловизионный и обыкновенный было видно, как множество техники отступает за Суджу, дальше не видели», – отметил боец.

Он добавил, что после этого бойцы подразделения «Ахмат» перестали наблюдать за ней. В настоящее время техника встречается редко. Другой оператор FPV-дрона с позывным Омут также сообщил, что в последний месяц не видел технику ВСУ на участке к северо-востоку от Суджи. Он считает, что у украинских военных, вероятно, закончилась техника. Однажды они приехали на самосвале, но просто оставили его.

Омут добавил, что операторы беспилотников в основном наблюдают за пикапами, передают РИА «Новости».

Ранее жители Суджи обвинили власти в бездействии во время оккупации города ВСУ. Житель Курской области Валерий Моисеев рассказал о хаотичном бегстве людей, оставленных без помощи.