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Марочко заявил, что ВСУ направили штурмовиков "Азова" контратаковать у Копанок

Командование украинской армии отправило штурмовиков батальона "Азов" для контратак у села Копанки Харьковской области. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его информации, 3-ю отдельную штурмовую бригаду "Азов" отправили на усиление позиций ВСУ западнее города Сватово.

Марочко заявил, что ВСУ направили штурмовиков "Азова" контратаковать у Копанок
© Газета.Ru
"На данный момент украинские боевики ведут активные контратакующие действия в районе населенного пункта Копанки", — сказал Марочко.

По словам эксперта, войска РФ до этого также фиксировали присутствие военнослужащих "Азова" на сватовско-кременском участке, но их численность была незначительной. Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения группировки российских войск "Запад" взяли под контроль село Копанки. В этот день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов также заявлял, что российские войска вошли в поселок Великая Новоселка.

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