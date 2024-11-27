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ЦАХАЛ: жителям юга Ливана не следует возвращаться в свои дома

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей населенных пунктов на юге Ливана до особого указания не возвращаться в свои дома. Об этом, ссылаясь на обращение официального представителя израильской армии Авихая Эдри, сообщает РИА Новости.

ЦАХАЛ обратился к жителям юга Ливана с предупреждением
© globallookpress.com

По словам израильского военного, население не должно возвращаться в поселки, откуда оно ранее эвакуировалось по требованию ЦАХАЛ, так как сейчас в них небезопасно. О дате возвращения будет объявлено позже. ЦАХАЛ подчеркнул, что израильские войска пока остаются на своих позициях на территории Южного Ливана. Утром 27 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла".

Израиль поблагодарил США за соглашение о прекращении огня в Ливане

Накануне Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном. Президент США Джо Байден заявил, что документ предполагает "постоянное прекращение боевых действий" и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе. Несмотря на дипломатические усилия, во вторник ЦАХАЛ продолжал военные операции против "Хезболлы", а шииты обстреливали Израиль.

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