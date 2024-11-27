На момент захода ВС России на окраины Селидово в городе активно работала СБУ по выявлению граждан с детьми для их насильственной эвакуации на территорию Украины.

По словам местного жителя Дмитрия, целью СБУ было не допустить эвакуацию детей в Россию.

«Когда я с ними пересекся (СБУ — RT.) в один день в течении 15 — 20 минут две группы конкретно задавали вопрос, есть ли у меня дети, и потом следующий вопрос — знаю ли я людей, которые проживают с детьми, интересовались, обладаю ли я такой информацией», — цитирует мужчину РИА Новости.

Дмитрий добавил, что люди, которые не хотели выезжать на территорию Украины и отправлять туда своих детей, прятали их.

«Ну и соответственно СБУшники выявляли сепаратистов», — отметил мужчина.

Ранее житель недавно освобождённого города Селидово в ДНР Станислав рассказал, что, когда этот населённый пункт ещё был под контролем ВСУ, украинские военные эвакуировали детей под дулом автоматов.

Кроме того, жительница Горняка в ДНР рассказала, что прятала ребёнка от эвакуации на Украину.