Угрозу ракетного удара объявили в Курской области

Угроза ракетной опасности объявлена на территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. По его словам, гражданам необходимо укрыться в безопасных помещениях на фоне возможной атаки.

Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, — написал политик.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область в ночь на понедельник, 25 ноября. Средства противовоздушной обороны сбили над регионом семь ракет и семь БПЛА. О пострадавших или разрушениях информации не было.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз передавал, что российские системы ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Он уточнил, что в результате атаки украинской армии пострадавших и разрушений не зафиксировали.

Кроме того, Вооруженные силы Украины также атаковали Калугу. Как отметил губернатор региона Владислав Шапша, после налета на промышленном предприятии на окраине города начался пожар. По его словам, средства ПВО России сбили три дрона, обломки которых упали на территорию предприятия.