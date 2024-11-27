Заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совбезе России Александр Яковенко заявил, что страна может пресечь угрозу от НАТО, которая планирует разместить войска у границ РФ и Белоруссии. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что у Москвы есть все основания доказать, что она не претендует на чужие территории, включая стран НАТО.

«Другое дело — превентивные удары на глубину с нашей территории, из морских и океанских акваторий и воздушного пространства», — подчеркнул он.

Шольц назвал ужасающей эскалацией удар "Орешником" по Украине

21 ноября в ходе своего обращения к гражданам президент России Владимир Путин заявил, что российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». По его словам, в ходе испытаний ракета поразила цели.