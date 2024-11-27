Танкисты РФ уничтожили опорный пункт ВСУ

Экипажи танков Т-80БВ под прикрытием боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военное ведомство поделилось кадрами боевой работы машины "Терминатор" в составе бронегруппы Южной группировки войск.

"Разведчики при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружили в лесном массиве опорный пункт ВСУ. Для его захвата и уничтожения было направлено штурмовое подразделение, усиленное двумя танками Т-80БВ. Помощь танкистам при выполнении задач оказывал экипаж боевой машины поддержки танков "Терминатор", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что после выполнения поставленной задачи бронегруппа, попав под ответный артиллерийский огонь противника, под прикрытием БМПТ оперативно совершила отход в безопасный район. "Огонь "Терминатора" буквально выкашивает лесопосадку, не давая боевикам поднять головы", - добавили в ведомстве.

БМПТ "Терминатор" - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. "Терминатор" способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП. Одной из особенностей этих боевых машин является способность совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими целями противника.