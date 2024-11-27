В США раскрыли последствия удара «Орешника»

Американский научный исследователь Майк Адамс заявил, что западные страны до сих пор не понимают, с чем они столкнулись после удара «Орешника». Об этом он написал в социальной сети Х.

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Адамс раскрыл последствия удара «Орешника» и подчеркнул, что Запад не понимает значение произошедшего. По его мнению, НАТО ожидает конец.

«Запад понятия не имеет, что по ним сейчас ударило. Российская система "Орешник" — это шах и мат для НАТО и США. Все американские авианосцы могут быть уничтожены в течение минуты», — отметил эксперт.

21 ноября в ходе своего обращения президент России Владимир Путин заявил, что российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». По его словам, в ходе испытаний ракета поразила цели.