Жертвами удара Израиля в Газе стали не менее шести человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате удара израильских вооруженных сил по городу Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, удар ВВС Израиля был нанесен по школе Аль-Табаин, где в момент атаки находились палестинские беженцы.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации снайпера радикального палестинского движения ХАМАС, скрывавшегося, по данным разведки, в здании школы Аль-Табаин в Газе. В сообщении армейской пресс-службы отмечалось, что перед нанесением удара высокоточным боеприпасом военнослужащие приняли "все необходимые меры по устранению рисков для гражданского населения".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом сотен заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.