Новое контрнаступление ВСУ станет финалом киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По его словам, все попытки ВСУ "дернуться и сунуться" в сторону России будут пресечены, а противник - разгромлен.

"Это контрнаступление бессмысленно и станет больше имитацией деятельности для западных хозяев", - цитирует депутата РИА Новости.

Он добавил, что все заявления Киева, сделанные в последние месяцы, напоминают агонию и желание идти ва-банк, потому что режим предчувствует свою "скорую кончину".

Армия РФ готова дать сокрушительный ответ, ВСУ ждут колоссальные потери, предупредил Шеремет.

Ранее украинские СМИ сообщили, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский якобы готовит новое контрнаступление.

Между тем сержант ВСУ Кирилл Сазонов, который присутствовал на встрече с главкомом, отметил, что позиция Сырского заключается в том, чтобы остановить продвижение ВС России, для этого украинская армия собирается начать контратаки.