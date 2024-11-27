Израиль ударил по пропускным пунктам на границе Сирии и Ливана

Армия обороны Израиля нанесла удары по контрольно-пропускным пунктам на границе Сирии и Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства SANA.

© Газета.Ru

Были атакованы ККП Аль-Арида (в сирийской провинции Тартус) и Аль-Дабусия (в сирийской провинции Хомс). Информация о последствиях обстрелов в настоящее время не приводится.

24 ноября сообщалось, что Израиль обстрелял несколькими управляемыми ракетами погранпереход Джусия в районе Аль-Кусейр в провинции Хомс. В результате атаки объект вышел из строя.