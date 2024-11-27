В Башкирии перепутали самолет Ан-2 с беспилотником

В Башкирии перепутали беспилотник с самолетом Ан-2, атаки дронов на город Салават не было. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в экстренных службах.

В аэропорту Уфы рассказали, что воздушная гавань работает штатно, отмечается в публикации.

О том, что угроза атаки беспилотника на Салават не подтвердилась также сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

31 октября беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали топливно-энергетические предприятия Башкирии. Два беспилотника рухнули в промзоне предприятия топливно-энергетического комплекса, от падения третьего выбило окна еще на одном объекте. Мирные жители не пострадали.