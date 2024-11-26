Reuters: запущенная по Украине ракета «Орешник» не содержала взрывчатки

Запущенная по Днепропетровску (украинское название — Днепр) новейшая баллистическая ракета «Орешник» не содержала взрывчатки, предположили обозреватели Том Балмфорт и Джерри Дойл в статье для Reuters.

Баллистические ракеты средней дальности обычно предназначены для использования для ядерных ударов большой дальности по целям, находящимся в тысячах километров, пояснили авторы статьи.

По их данным, российская БРСД несла несколько боеголовок, в которых не было взрывчатки. В связи с этим, она нанесла «ограниченный ущерб». Кроме того, удар был нанесен на относительно небольшое расстояние — порядка 700 км.

Обозреватели уточнили, что информация, полученная при изучении обломков ракеты, подтвердила данные, которые на прошлой неделе озвучил в ходе выступления президент России Владимир Путин.

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Российский лидер сообщил, что испытания БРСД прошли успешно — ракета достигла цели. Он добавил, что ракета могла быть оснащена ядерной боеголовкой, но в снаряде, выпущенном в рамках испытания, такой начинки не было, напомнили журналисты.

Ранее западные военные аналитики предположили, что удар баллистической ракетой был нанесен в пропагандистских, политических, а не военных целях.