В Белоруссии объяснили, что означает применение Россией "Орешника"

Применение "Орешника" является жестом доброй воли со стороны России и показывает, что с Москвой не стоит шутить. Такое мнение высказал в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня" начальник Генерального штаба ВС Беларуси Павел Муравейко.

"Это, скажем так, жест доброй воли и посыл о том, что не надо шутить с Россией", - заявил генерал-майор.

По словам Муравейко, за последние несколько лет российский оборонно-промышленный комплекс сделал гигантские шаги вперед, и сегодня Москва имеет много новых образцов вооружения и техники.

Показ "Орешника" же, считает глава Генштаба, является демонстрацией возможностей России.

"Кому даны уши - услышит, кому даны глаза - увидит", - подчеркнул Муравейко, добавив, что "умных, к сожалению, по всей видимости, там (на Западе) пока нет".

Генерал-майор добавил, что подобные вооружения также служат "зонтиком", который прикрывает и Беларусь, как стратегического союзника РФ.

Российская армия испытала новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник" на прошлой неделе, нанеся удар по заводу "Южмаш" в Днепропетровске - в ответ на удары ВСУ западными ракетами по Курской и Брянской областям.

Как объяснил президент России Владимир Путин, средств противодействия "Орешнику" на сегодняшний день в мире не существует. В Пентагоне же признали, что до сих пор вместе с Киевом оценивают ущерб от удара этой ракетой.