Гюлер: США больше не против использования Турцией ЗРС С-400

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что у США больше нет возражений относительно использования Турцией приобретенных у России ЗРС С-400. Его слова приводит ТАСС.

Гюлер указал, что во время встреч делегаций Турции и США Анкара отвергла «то, что Вашингтон хотел от нее в контексте С-400».

«Теперь у американцев нет возражений на этот счет. Мы определили районы, где сможем использовать С-400, все готово», — добавил он.

По словам Гюлера, теперь нужен только соответствующий приказ от Анкары и системы направят в эти районы. Он подчеркнул, что комплекс развернут примерно за 12 часов до состояния, когда Турция сможет его применить.