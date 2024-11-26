Стал известен "возраст" переданных УКратне ракет ATACMS

Ракеты ATACMS, которые Украина использовала для ударов по Курской области, скорее всего, были произведены в 1990-е годы. Об этом сообщает РИА Новости.

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Агентство проанализировало фотографии обломков американских ATACMS и выяснило, что ракеты были произведены компанией Lockheed Martin Vought Systems. Такое имя у нее, согласно спискам военных подрядчиков США, было до 1999 года.

В 2000 году компания сменила название на Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Таким образом переданные Украине ATACMS, скорее всего, были произведены в конце 1990-х годов. Кроме того, учитывая, что срок службы этих ракет составляет десять лет, их должны были модифицировать дважды с целью продления срока их использования. Расходы на восстановление одного ATACMS составляют порядка одного миллиона долларов.