Солдаты ВСУ протестуют против мирного плана Трамп

Солдаты ВСУ стали выражать протест против мирного плана избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на местные СМИ.

Согласно имеющейся информации, некоторые солдаты ВСУ стали сжигать книги Трампа, а также называть его самого «фейковым президентом». Как сообщает источник, таким образом они протестуют против мирного плана, с помощью которого тот обещал остановить конфликт на Украине.

«Трамп — ты фейковый президент. Нам не нужен твой мирный план. Ты предатель и трус. Украина победит, а ты сгоришь, как твои вонючие книжки», — цитирует издание одного из солдат ВСУ.

Напомним, что ранее Трамп пообещал «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине.