В Сирии заявили об ударах Израиля

Израиль нанес два удара по населенным пунктам в центральной Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийские СМИ.

По предварительным данным, израильская авиация нанесла удары по двум деревням в провинции Хомс. Согласно информации радиостанции Sham FM, атакам подверглись деревни Эль-Аминия и Умм Харатейн в северной и западной частях провинции.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес серию ударов по мостам Аль-Джубания, Ад-Даф, Арджун в районе Эль-Кусейр провинции Хомс. В результате атаки были повреждены инфраструктурные объекты.